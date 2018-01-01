Канделаки, Никитюк и ноги во рту: Дурнев с юмором раскритиковал звезд

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Дурнев смотрит сторис /Скриншот с YouTube

Украинский шоумен и ведущий Алексей Дурнев в данный момент ведет два юмористических шоу на YouTube. Одно является своеобразным продолжением Дурнев+1, а во втором он комментирует Instagram-сторис знаменитостей, критикуя и насмехаясь над ними. Именно новый выпуск второго вышел на официальном канале и уже вызвал бурные обсуждения в Сети.

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Жертвами юмора Алексея в свежей серии Дурнев смотрит сторис стала телеведущая Леся Никитюк, видео которой обозреваются в шоу ужена постоянной основе, а также знаменитая теледива Тина Канделаки. Кроме них критике поддалась Елена Филонова, которую Дурнев не первый раз подкалывает за лишний вес, порнозвезда Лола Тейлор (ее он подкалывает за более интимные вещи), а также различные популярные Instagram-блогеры, к которым Дурнев применил свой фирменный юмор, радуя своих подписчиков.

Помимо этого, ведущий посмотрел несколько роликов, участвующих в конкурсе Битва Ртов. Суть в том, чтобы на камеру как можно глубже проглотить что-либо длинное. Так, одним из обозреваемых видео стало то, где мать пытается засунуть лодыжку своего маленького ребенка себе в рот. Такую сцену Дурнев сравнил со знаменитым сериалом Черное Зеркало, а организаторшу конкурса назвал дьяволом во плоти.

Новый 13-ый выпуск Дурнев смотрит сторис вышел на официальном YouTube-канале Алексея Дурнева.

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