Билан, секс-игрушки и фирменная еда: Дурнев потроллил латышей и Далай-Ламу

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Дурнев портит все /Скриншот с YouTube

Очередной выпуск популярного шоу Дурнев портит все с ведущим Алексеем Дурнев на этот раз прошел в провинции Даугавпилс (Латвия), где проходил День Города. Фирменный юмор, троллинг и забавные люди - все это традиционно присутствовало в свежем эпизоде.

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В этот раз Алексей пообщался с людьми, узнав, почему они ждут Диму Билана, который не смог приехать на выступление, рассказал о фирменных блюдах, а также взял интервью у человека, который заявил, что он многое знает в отличие от нового поколения. Так, например, он сообщил, что его отец, живущий в Украине, утверждает, что якобы в Киеве постоянно стреляют и все находятся в страхе. Однако понять то, что Дурнев его тонко подкалывает, он так и не смог. Также ведущий посетил магазин секс-игрушек, который, по его словам, славится в Латвии. Там ему показали несколько секс-комнат и приспособлений для удовлетворения. Изюминкой в выпуске стал шуточный вопрос (где голос был вставлен с помощью монтажа) Далай-Ламе, приехавшему в этот город.

Свежий выпуск популярного шоу Дурнев портит все вышел на официальном YouTube-канале и за несколько часов набрал более 9 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев высмеял цыганскую свадьбу