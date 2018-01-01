Тищенко, Никитюк и порнозвезда: Дурнев снова пошутил над знаменитостями

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Дурнев смотрит сторис /Скриншот с YouTube

Популярное юмористическое шоу Алексея Дурнева, в котором он смотрит и высмеивает Intagram-сторис различных популярных личностей, не выходило уже 2 недели. Однако теперь ведущий опубликовал новый долгожданный выпуск, который уже покоряет Сеть.

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Троллинг Дурнева не щадит никого, особенно, если это его любимые звезды в лице Николая Тищенко и Леси Никитюк, которых он довольно часто придает насмешкам. Также в свежем эпизоде Алексей посмеялся над видеороликами необычного рэпера Паши Техника, порнозвезды Лолы Тейлор, знаменитого Михаила Поплавского (и пошутил над количеством его подписчиков), а также над самыми разными блогерами в Instagram. Приятным бонусом стала еще одна новая рубрика Победительницы по жизни, в которой Алексей читал подписи к фотографиям различных девушек и, конечно же, жестко их высмеивал.

Премьера 12-го выпуска Дурнев Смотрит Сторис состоялась на официальном YouTube-канале ведущего и шоумена Алексея Дурнева.

Ранее сообщалось о том, что в шоу Майкла Щура раскритиковали Тимошенко, Никитюк и Януковича