Традиции, девственность и воры: Дурнев высмеял цыганскую свадьбу

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Дурнев портит все /Скриншот с YouTube

В Сети все больше набирает популярность новое шоу украинского ведущего и блогера Алексея Дурнева, в котором он ездит по ближайшим странам и задает вопросы людям, с помощью которых подшучивает над ними.

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В новом выпуске программы Дурнев Портит Все Алексей побывал на роскошной свадьбе цыган, где пообщался с самыми разными представителями этой этнической группы, узнал об их традициях и многом другом. Например, ведущему рассказали, сколько классов в школе обычно заканчивают цыгане, в каком возрасте приемлемо выходить замуж, что дарят на свадьбах, а также, чем они зарабатывают (спойлер - некоторые признавались, что воруют).

Помимо троллинга в так называемых интервью с обычными людьми Дурнев еще и расспросил о многих вещах Цыганского барона. Тот, например, поведал о том, что все девушки до свадьбы должны сохранять девственность, а муж должен предъявить всем доказательства того, что у его супруги еще не было сексуального опыта.

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Премьера нового выпуска Дурнев Портит Все состоялась на YouTube-канале Алексея Дурнева. Все эпизоды этого шоу набирают десятки и сотни тысяч просмотров, массу положительных отзывов, а также совсем недавно ведущий получил верификацию на данном видеохостинге.

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