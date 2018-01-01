Младенцы на завтрак: Майкл Щур высмеял заявление Путина об украинцах

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Майкл Щур в шоу #@)₴?$0 /Скриншот с Youtube

Популярное новостное сатирическое телевизионное и интернет-шоу #@)₴?$0, которое ведет Майкл Щур, опубликовано на YouTube-канале Телевидение Торонто. В новом выпуске ведущий обговорил самые важные темы, касающиеся Украины, за прошедшую неделю.

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Так, Щур в юмористической форме раскритиковал комментарий Путина об Украине и о том, что если украинцы захотят есть младенцев, то им это разрешат. Также ведущий обговорил одно из последних выступлений Порошенко, высмеял новый YouTube-блог Андрея Садового за некачественные визуальные и звуковые эффекты, а также рассказал о том, что в Украине из красной книги исключили лося. Помимо этого в передаче присутствовала постоянная рубрика 13 вопросов к кандидату в президенты, и на этот раз в студии обговорили Олега Ляшко. Также ведущий в сатирической форме осветил новость о плохих дорогах в селе Мохнач, дыры в которых засыпали шлаком.

Новый выпуск #@)₴?$0 с Майклом Щуром на YouTube уже посмотрели 95 тысяч раз, поставили 6 тысяч лайков и 245 дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур высмеял флеш-моб Зеленского