Шоу Варьяты с Сергеем Притулой порвало тренды: Реакция соцсетей

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Варьяты /facebook.com/NovyChannel

Популярное юмористическое шоу Сергея Притулы под названием Варьяты выходит на ТВ и на официальном YouTube Нового Канала. Новый выпуск проекта укрепился в трендах и активно набирает популярность.

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Шестеро участников проекта отыгрывают различные комедийные номера, касающиеся множества жизненных ситуаций, в которых каждый зритель способен найти себя. Также создатели отмечают, что в их репертуаре никогда не было и не будет пошлых шуток и политического юмора. Также все полотна дополняют стенд-ап-выступления Сергея Притулы.

Первое юмористическое шоу уже несколько лет идет в эфире, и зрители реагируют на него довольно неоднозначно. Новую серию комментируют в соцсетях, называя его лучше предыдущего, и благодарят за такой концерт. Однако некоторые остались недовольны выступлениями Притулы и, в частности, его рассказами о гастролях в США и юморе о некоторых городах. Также люди выражают беспокойство из-за того, что качество юмора на шоу упало.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск Варьяты Шоу посмотрели 137 тысяч раз и сейчас он занимает 33 место в трендах YouTube.

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