Леся Никитюк рассказала о бойфренде, новом шоу и увольнении

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Леся Никитюк дала интервью на Слава+ /instagram.com/lesia_nikituk

Одна из самых популярных ведущих на украинском телевидении Леся Никитюк стала гостьей в интервью-шоу Слава+, которое выходит еженедельно на YouTube. В нем она ответила как на вопросы, интересующие зрителей и общественность, так и на шуточные.

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По традиции ведущий озвучил то, что интересует соцсети о гостье, а также самые популярные Google-запросы о ней. Помимо этого Леся рассказала о новом трэвел-шоу, о своем бойфренде (соседе), о любимом проекте, популярности, Танцах со Звездами и об участии в Рассмеши комика. Помимо этого теледива рассказала о том, как ее уволили с канала 1+1, о поцелуях с девушками, а также о многом другом, включая постоянные смешные рубрики Соври Славе и Адские Вопросы.

Новое интервью с Лесей Никитюк вышло на YouTube и уже набирает тысячи просмотров и комментариев.

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