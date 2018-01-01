Юрий Ткач рассказал о сброшенном весе, образе и прибыльных проектах

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Юрий Ткач стал новым гостем на Слава+ /instagram.com/yuriy_tkach

Интервью-шоу Слава+ все больше набирает популярность на украинском YouTube. Его гостями становятся отечественные звезды, которые в довольно дружеской и ненапряженной атмосфере общаются с ведущим. Новым участником стал звездный украинский актер и юморист Юрий Ткач.

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В большом интервью шоумен поделился тем, как его критикует жена, о команде КВН Днепр и роли Ласточкина в ней, а также о самых прибыльных проектах в его карьере. Также Юрий рассказал о своей семье в целом, о том, сколько килограмм он сбросил благодаря участию в шоу Танцы со Звездами, о своем сценическом образе Юрчика, и о Лиге Смеха, а точнее - об отношениях внутри проекта.

Помимо этого, комик поведал свой рецепт приготовление курицы, ответил на различные блиц-вопросы (среди которых были и довольно забавные) и назвал примерную сумму, за которую он готов провести мероприятие.

Интервью с Юрием Ткачом на шоу Слава+ вышло на YouTube и за несколько часов его посмотрели 4 тысячи раз, но просмотры продолжают расти.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Притула рассказал о конфликтах, Лиге Смеха и роли в кино