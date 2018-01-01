Лига Смеха: Кого хвалят и ругают зрители в первой части Зимнего Кубка

Поделись







Зимний Кубок Лиги Смеха /Скриншот с YouTube

Основной четвертый сезон украинского юмористического проекта Лига Смеха совсем недавно подошел к концу и победитель уже выбран, однако на этом создатели не останавливаются. Уже спустя неделю, в эфир вышла первая часть игры за Зимний Кубок, а уже совсем скоро будут представлены выступления следующих команд и победитель.

Читай также: Финал Лиги Смеха: Кто победил и как отреагировали на это соцсети

В комедийном противостоянии поучаствовали Отдыхаем Вместе, Джан, Винницкие, Сборная Кременчуга, Млека и 30+. Изюминка игры в том, что все команды в этот раз готовились и выступали без поддержки тренеров, а также все получили кубки за отдельные номинации.

Комментарии в соцсетях сразу же наполнились различными отзывами. Так, например, зрители довольно быстро определились с фаворитом Зимнего Кубка, а также назвали тех, кого считают худшими в игре. Кроме этого, некоторые снова нашли политическую подоплеку в проекте и заметили смех, вставленный монтажом.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Первую часть Зимнего Кубка уже посмотрели более 1 миллиона раз и поставили 10 тысяч лайков. Видео выступления занимает 1 место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что на YouTube показали, за кого болели звезды Лиги Смеха в финале