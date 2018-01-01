Сергей Притула рассказал о конфликтах, Лиге Смеха и роли в кино

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Сергей Притула /facebook.com/serhiyprytula

Украинское шоу Слава+, в котором ведущий берет интервью у различных медийных личностей, продолжает стабильно выходить на официальном YouTube-канале. В этот раз гостем стал телеведущий и шоумен Сергей Притула.

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В ходе большого интервью гость поделился подробностями о том, как он вел национальной отбор на Евровидение, чего стоит ему популярность, а также, почему не делает фото с фанатами. Также он рассказал о различных конфликтах, о том, почему его не взяли на Лигу Смеха, об участии в шоу Варьяты и Кто сверху, о своей первой роли в кинематографе, о том, что считает нормальным или же наоборот и к тому же поведал свое мнение о самом скучном юмористическом шоу.

Новый выпуск шоу Слава+ с Притулой на YouTube посмотрели более 13 тысяч раз за несколько часов.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Гордон рассказал о кредитах, журналистике и Кобзоне