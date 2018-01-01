Никита Михалков дал откровенное интервью Дудю: Реакция соцсетей

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Михалков у Дудя /Скриншот с YouTube

На YouTube вышел свежий выпуск популярного шоу вДудь, в котором знаменитые личности дают интервью ведущему Юрию Дудю. Новым гостем стал знаменитый российский кинорежиссер Никита Михалков.

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На протяжении почти двухчасового видео Михалков ответил на массу вопросов, среди которых было множество и неудобных. Например, режиссер рассказал, почему считает себя гениальным, поделился мнением о второй части Утомленных Солнцем, а также поведал об отношениях с Путиным. Помимо этого Михалков ответил, как он относится к BadComedian`у (тот его часто критиковал) и считает ли себя свободным человеком.

В интервью было огромное количество вопросов, с помощью которых Дудь смог раскрыть героя своего шоу. Зрители отметили противоречия в словах режиссера, а также назвали его неприятным человеком. Некоторым комментаторам не понравилась именно манера интервью, а другие назвали его очень интересным.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый вДудь с Михалковым посмотрели 1,7 миллионов раз, поставили 78 тысяч лайков и 14 тысяч дизлайков.

В видео присутствует нецензурная лексика (ближе к концу) - 18+

Ранее сообщалось о том, за что соцсети раскритиковали выпуск шоу вДудь об Олеге Табакове