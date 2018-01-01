Дмитрий Гордон рассказал о кредитах, журналистике и Кобзоне: Реакция соцсетей

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Дмитрий Гордон стал гостем на Зе Интервьер /facebook.com/gordondmitry

Популярное украинское YouTube-шоу Зе Интервьер, которое ведет шоумен Анатолий Анатолич, продолжает активно выходить на просторах интернета. Новым гостем в свежем выпуске стал легендарный украинский журналист Дмитрий Гордон, который за свою карьеру взял множество интервью, из которых огромное количество стали эксклюзивными.

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Гордон поделился с ведущим рассказами о своих гостях, а также рассказал о том, что многие из них имеют своих тараканов в голове. В частности, он поведал об эксклюзивном интервью с Виктором Цоем, когда тот приезжал в Киев. Также Дмитрий назвал свою работу шаманской и сообщил, что практически всегда смотрит собеседнику в глаза. Помимо этого, журналист ответил на вопросы о своей семье, политике, многомиллионном кредите, начале политической карьере и, конечно же, об отношениях с Иосифом Кобзоном. Гость впервые показал на камеру смс-сообщение, которое ему прислал сын Кобзона незадолго после его смерти. В нем говорится о том, что певец, находясь в бреду последние дни, говорил на украинском языке. В ходе почти двухчасового интервью Анатолий и Дмитрий пообщались на множество других интересных тем.

Зрители, по большому счету, положительно отнеслись к новому гостю и отметили, что он отличный журналист и хороший человек. Однако выпуск подвергся критике из-за некачественной цветокоррекции и операторской работе, а также комментаторы выразили недовольство поведением и подготовкой ведущего к шоу. Другие же фанаты, несмотря на недочеты, похвалили интервью и назвали его интересным.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск Зе Интервьюер с Дмитрием Гордоном вышел на официальном YouTube-канале и уже набрал более 37 тысяч просмотров.

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