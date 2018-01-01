Юмористы, взорвавшие YouTube, стали гостями шоу вДудь

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Новый русский юмор - Свежий выпуск вДудь /Скриншот из YouTube

Знаменитое YouTube-шоу вДудь, которое ведет журналист и блогер Юрий Дудь, не выходило целых 3 недели после выпуска с молодым рэпером Gone.Fludd. Фанаты надеялись на особенный выпуск и их ожидания оказались оправданными - новое интервью идет целых 2 часа и посвящено русскоязычному новому юмору.

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Дудь взял интервью сразу у троих юмористов, которые в 2018 году стали настоящим открытием на YouTube (и не только), перевернув его с ног на голову. Стендап-комик Илья Соболев, телеведущий, шоумен и сценарист Александр Гудков, и актер, блогер и пародист Илья Шабельников (он же Satyr). Всех троих ведущий посетил в разное время и в разных городах. Каждый из них рассказал о своей профессии и видении того, как изменился русскоязычный юмор в наше время. Они рассказали о многом, в том числе о запрещенных шутках, о шоу Вечерний юмор, о смелых пародиях, о стендап-концертах, а также о нашумевших клипах Киркорова и Баскова, которые, к слову, являются плодом Гудкова. Конечно же, не обошлось и без провокационных вопросов, например, о том, является ли гомосексуалистом один из интервьюируемых, почему нельзя в КВН шутить над Масляковыми, а также о цензуре и политике.

Илья Соболев на стендап-концерте /instagram.com/sobolev_tut

Satyr спародировал Сергея Безрукова /instagram.com/shabelnikov_90

Александр Гудков написал сценарий ко всем новым клипам Киркорова /instagram.com/gudokgudok

Помимо большого и открытого интервью Юрий показал некоторые моменты рабочего процесса. Например, побывал на импровизационном стендап-концерте Ильи Соболева, а также снял бекстейдж со съемок новой пародии Satyr`а на организацию СтопХам, в которой актеры ради юмора разбили автомобиль.

Выпуск, посвященный новому российскому юмору на вДудь, менее чем за сутки посмотрели 1,6 миллионов человек, однако он довольно быстро набирает популярность. Сейчас видео занимает 15 место в трендах YouTube.

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