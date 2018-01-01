Настя Короткая рассказала об Орле и Решке и как целовалась с Зеленским

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Настя Короткая /instagram.com/nastyakorotkaya

Украинское YouTube-шоу Слава+, на котором ведущий задает различные вопросы (от серьезных до смешных) своим звездным гостям, продолжает активно выходит на официальном канале. Новой гостьей стала популярная актриса и ведущая Настя Короткая.

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В новом выпуске она рассказала о различных вещах из проекта Орел и Решка, о со-ведущем Андрее Беднякове, за которым она, к слову, замужем, а также о съемках в фильме студии Квартал 95 Я, Ты, Он, Она, где Короткая играет одну из главных ролей. В частности она поделилась рассказами о том, как ей приходилось целоваться с Зеленским и были ли в фильме постельные сцены. Помимо этого Настя поведала об участии в Женском Квартале, о том, как бережет планету, а также ответила на множество других вопросов от ведущего, в числе которых были и довольно забавные из традиционных рубрик шоу.

Интервью на Слава+ с Настей Короткой вышло на YouTube и только начинает собирать тысячные просмотры и отзывы от зрителей.

Ранее сообщалось о том, что Настя Ивлеева показала эксклюзивный бэкстейдж с Орла и Решки