Настя Ивлеева показала эксклюзивный бэкстейдж с Орла и Решки

Популярная ведущая и блогер опубликовала ролик о том, что происходит за кадром передачи

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Ивлеева /instagram.com/nastyaivleeva

На официальном YouTube-канале популярной интернет- или телеведущей Насти Ивлеевой вышел новый влог, в котором она эксклюзивно показала то, чего никогда не покажут в знаменитой телепередаче Орел и Решка.

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Ивлеева представила то, как проходят сборы перед различными полетами и съемками шоу, как вся команда отдыхает между рабочими процессами, а также перелеты, переезды и моменты, которые остаются за кадром, и не будут транслироваться по ТВ. Кроме этого Настя показала зрителям то, как они проводят немного свободного времени в разных странах, и сняла на камеру жилье, в котором ночуют ведущий Орла и Решки.

Новое видео на канале Насти Ивлеевой, которое является бэкстейджем с рабочего процесса передачи Орел и Решка, уже посмотрели на YouTube более 490 тысяч раз, поставили 30 тысяч лайков и 1 тысячу дизлайков.

В видеоролике присутствует нецензурная лексика - 18+

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