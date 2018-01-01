Оля Полякова показала, как готовилась к грандиозному шоу Королева Ночи

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Оля Полякова - Королева Ночи /instagram.com/polyakovamusic

Совсем недавно отгремело масштабное шоу украинской певицы Оли Поляковой, которое носит название Королева Ночи. Главное выступление прошло в киевском Дворце Спорта, а теперь на официальном YouTube-канале исполнительницы вышел бэкстейдж с концерта.

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В короткометражном фильме, который называется Моя Любовь, показали то, как вся команда Оли Поляковой готовилась к большому выступлению, и все то, что происходит за кулисами от рабочих моментов до простого общения. Также в видео представлены небольшие фрагменты из самого шоу, снятые за сценой, и то, как встречали главную блондинку страны зрители.

Бэкстейдж с шоу Оля Полякова - Королева Ночи на YouTube уже активно набирает тысячи просмотров и различных отзывов в комментариях.

Ранее сообщалось о том, что Оля Полякова выпустила лирический сингл