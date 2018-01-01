Дорофеева показала, как снималась в Я, Ты, Он, Она с Зеленским

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Бэкстейдж со съемок Я, Ты, Он, Она /instagram.com/me_you_he_she_movie

Популярная украинская певица Надя Дорофеева из группы Время и Стекло на своем YouTube-канале презентовала новый влог, в котором показала съемочный процесс фильма Я, Ты, Он, Она, который уже совсем скоро выйдет в украинских кинотеатрах.

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В ролике Надя представила на общее обозрение то, как она сама готовилась к съемкам, как ее одевали и готовили к процессу, а так же то, что происходило на съемочной площадке. Стоит отметить, что в видео показано и начало работы над фильмом, и конец, в котором объявляют завершение съемок. В бэкстейдже также присутствует шоумен и актер Владимир Зеленский, с которым Дорофеева играла в этой комедии в паре. К тому же во влоге показано еще и то, как проходила фотосессия к данному фильму.

Новый выпуск DoDo VLOG уже посмотрели 146 тысяч раз.

Премьера ленты Я, Ты, Он, Она состоится уже 27 декабря.

Ранее сообщалось о том, что Антитела выпустили драйвовый клип к фильму Я, Ты, Он, Она