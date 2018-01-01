YouTube определил самые популярные клипы среди украинцев

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ТОП-10 самых популярных клипов среди украинцев /instagram.com/vremyaisteklo

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По традиции каждый год YouTube публикует ТОП-10 самых популярных видео во всем мире, а также в каждой стране. В 2018-ом году в рейтинг самых просматриваемых музыкальных клипов среди украинцев вошли клипы, как и отечественных исполнителей, так и российских. Однако все музыкальные работа в рейтинге находятся заслуженно, так как о них много говорили, а сами песни разлетались на цитаты.

Первое место совершенно заслужено занимает песня (не клип) группы Kazka - Плакала (77 млн просмотров)

На втором месте - 2Маши - Босая (68 млн просмотров)

Тройку лидеров закрывает Lyric видео групп Время и Стекло - ТОП (64 млн)

На четвертом месте совместная работа Дорофеевой и Монатика - Глубоко (41 млн)

Пятое место занял российский певец Артур Пирожков с клипом Чика (67 млн)

Номер шесть в списке - Время и Стекло - Е, Бой (41 млн)

Седьмое место - LOBODA - SuperSTAR (44 млн)

На восьмом месте расположились Киркоров и Егор Крид с хитом Цвет настроения черный (78 млн)

Девятое - украинка Оля Полякова - Королева Ночи (23 млн)

И закрывает ТОП-10 клип украинских музыкантов MARUV & BOOSIN - Drunk Groove (67 млн)

Ранее сообщалось о том, за что критиковали выступление Дорофеевой и Монатика