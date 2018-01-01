Хочу назад: ЛСП посвятил новое видео Украине

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ЛСП посвятил стих Украине /instagram.com/lspolegi

Солист популярной белорусской группы ЛСП Олег Савченко записал новое видео, в котором читает стих о поездке в Украину, а параллельно показываются фрагменты концертов и подготовки к ним.

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"Вчера нам жизнь казалась раем, А завтра будет сущий ад... Неважно! Все равно сыграем" - такие слова фигурируют в стихе, однако не стоит пугаться, ведь тур группы носит название Hell and Back Tour. И в своем новом произведении Олег подчеркивает трудности, которые возникают на гастролях, однако, несмотря на все, они готовы выступать перед своими слушателями дальше. Но именно фанаты делают жизнь музыкантов, судя всему, хотя бы немного лучше, и подтверждает это еще одна цитата - "А если вы споете с нами, Ад превратится в рай, друзья". Ролик носит название ЛСП – Hell and back. Украина.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Напомним, что совсем недавно группа ЛСП выступили с концертами во Львове, Киеве, Полтаве, Днепре и Харькове, где устроили драйвовое шоу с живым звуком.

Ранее сообщалось о том, что ЛСП выпустил грустную версию клипа Холостяк