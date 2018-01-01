В чем смысл: Пошлая Молли выпустили необычный клип

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Новый клип группы Пошлая Молли /instagram.com/dropbled

Популярная украинская молодежная рок-группа Пошла Молли совсем недавно выпустила альбом Очень Страшная Молли 3 (Часть 1), который фанаты встретили довольно неоднозначно. Теперь же музыканты опубликовали новый клип на песню CTRL+Zzz.

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Довольно необычная работа наполнена качественным визуалом, однако по стилю Молли отошли от своих привычных мотивов. В клипе поп-панк коллектива есть солист Кирилл Бледный с пейнтбольным ружьем и девушка с парнем - все они собирают вещи в довольно грязной квартире и куда-то уезжают.

Зрители сразу же отметили, что им не совсем понятен смысл, однако некоторые попытались разгадать, что же все-таки вложили харьковские музыканты в свой новый клип. Кто-то заметил в этом сюжет о преступлении, кто-то о рыцаре сердца, а некоторые увидели отсылки на сериал Конец *** (чертового, в ориг. - мат) мира. А кто-то же просто увидел поездку мимо харьковских полей.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый клип CTRL+Zzz вышел на официальном YouTube-канале Пошлой Молли.

В клипе присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что зрители раскритиковали выступление Каменских