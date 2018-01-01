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Антитела выпустили драйвовый клип к фильму Я, Ты, Он, Она

Украинские музыканты записали главный саундтрек к грядущей комедии
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Антитела выпустили клип LEGO
Антитела выпустили клип LEGO
/instagram.com/antytila_official

Популярная украинская группа Антитела представила на своем YouTube-канале клип, являющийся главным саундтреком к грядущей романтической комедии от студии Квартал 95 под названием Я, Ты, Он, Она.

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Драйвовый и динамичный клип под названием Lego включил в себя нарезку кадров из фильма, а также показал самих музыкантов, исполняющих свой новый хит. В музыкальном видео также снялся Владимир Зеленский, который на время стал одним из солистов вместе с Тарасом Тополей.

Песня Lego войдет в новую пластинку группы Антитела, которая будет называться Hello. Стоит добавить, что в конце музыкального видео артисты анонсировали свой будущий стадионный тур, который состоится в 2019 году.

Ранее сообщалось о том, что опубликован трейлер комедии Я, Ты, Он, Она

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Антитела Владимир Зеленский Lego Я ты он она Квартал 95 YouTube Все теги
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