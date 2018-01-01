Я, ты, он, она: Опубликован трейлер комедии с Зеленским и Дорофеевой

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Вышел трейлер комедии Я, ты, он, она /instagram.com/me_you_he_she_movie

На официальном YouTube-канале студии Квартал 95 представлен первый официальный трейлер грядущей романтической семейной комедии под названием Я, ты, он, она, которая увидит свет уже в конце текущего года.

Я, ты, он, она /Скриншот из YouTube

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Лента, в которой главных персонажей сыграли Евгений Кошевой, Анастасия Короткая, Надежда Дорофеева и Владимир Зеленский (недавно к ним присоединилась Оля Полякова), расскажет о супругах, которые решают развестись, увидев новые перспективы в личной жизни, однако в суде им предоставляют месяц на то, чтобы помириться. Теперь в течение этого времени они будут пробовать различные вещи, о которых раньше даже боялись говорить, а с ними вместе будут герои их новых романов.

Комедия Я, ты, он, она выйдет в кинотеатрах Украины уже 27 декабря.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер украинской комедии Продюсер