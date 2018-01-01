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Анна Седокова выпустила эротический клип

Популярная украинская певица взорвала Сеть пикантным видео
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Анна Седокова снялась в сексуальном клипе
Анна Седокова снялась в сексуальном клипе
/instagram.com/annasedokova

Знаменитая украинская певица Анна Седокова на своем YouTube-канале представила новый клип на песню Шантарам, который получился стильным и довольно сексуальным.

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Все видео снято в одной локации, в нем присутствуют откровенные сцены, а сама певица предстала в нем в пикантном наряде. Стильный и эротический видеоряд, по словам Седоковой, наполнен глубоким смыслом. Так, она отметила, что кровь и мужчины под покрывалом - это мертвые чувства, которые не расцвели, а саму композицию Анна называет роковой в своей жизни.

К слову, клип снял знаменитый режиссер Алан Бадоев, который рассказал, что они много импровизировали на съемочной площадке и создавали новый портрет певицы. Также он отметил, что остался доволен проделанной работой.

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Анна Седокова Шантарам Алан Бадоев новый клип YouTube Все теги
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