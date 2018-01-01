Мот взорвал YouTube клипом об отношениях с женой

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Мот выпустил новый клип /instagram.com/mmott23

Популярный хип-хоп-исполнитель, представляющий лейбл Black Star, Матвей Мельников, более известный как Мот, представил новый клип на песню По Буквам, в котором трогательно поведал о развитии романтических отношений со своей женой.

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Трогательный лирический клип наполнен качественным видеорядом и рассказывает о чувствах и личных переживаниях. Видеоработа завершает трилогию о любви от Мота, которая была начата композициями Капкан и Когда исчезнет слово. Сам исполнитель рассказал о том, что это последний клип, в котором он делиться подробностями о своей личной жизни.

Мот - По Буквам уже посмотрели на YouTube Более 1 миллиона раз, поставили 67 тысяч лайков и 4 тысячи дизлайков. Видео занимает 2 место в трендах.

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