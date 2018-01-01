Feduk раскачал YouTube теплым летним клипом

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Feduk выпустил новый летний клип /instagram.com/fedukone

Популярный исполнитель Feduk, один из авторов хита Розовое вино продолжает радовать своих фанатов качественными новинками и в этот раз он презентовал на своем YouTube-канале новый клип на песню По волнам. Видео начинает покорять YouTube и набирать положительные отзывы.

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Свежая видеоработа хип-хоп-артиста хоть и вышла во второй половине осени, но очень отдает теплом и летним настроением. Ненавязчивая и легкая композиция дополнена видеорядом, в котором герои отдыхают, занимаясь серфингом и тусуясь на вечеринке.

Клип Feduk - По волнам менее чем за сутки посмотрели 200 тысяч раз и поставили 10 тысяч лайков.

Ранее сообщалось о том, что ЛСП, Feduk и Егор Крид разорвали YouTube клипом Холостяк