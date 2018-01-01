Рэпера Гуфа избили за плохое выступление
Популярный российский рэпер Гуф совсем недавно оказался избит в Москве после выступления на корпоративной вечеринке . Музыкант отказался от помощи врачей, однако написал заявление о нападении в полицию.
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Несколько дней назад Гуф давал концерт в одном из московских клубов, где проводился корпоратив в честь Дня рождения молодого фаната рэпера. После того, как Алексей (настоящее имя Гуфа) исполнил несколько песен, он собирался уходить, однако его остановил отец именинника, которому не понравилось качество и продолжительность шоу. После неудачной беседы рэперу нанесли несколько ударов по лицу до того, как вмешались охранники.
О дальнейшем развитии событий пока что неизвестно.
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