Николай Соболев разоблачил плагиат в вирусном хите Little Big - Skibidi

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Николай Соболев /instagram.com/sobolevv

Знаменитый видеоблогер Николай Соболев, имеющий на своем YouTube-канале 4,6 миллиона подписчиков, выпустил новый ролик, в котором рассказал о плагиате в нескольких недавних проектах.

Так, например, Николай рассказал, что танец из клипа Skibidi это смесь знаменитого и уже забытого Gangnam Style и танца Макарена, а главная запоминающаяся строчка (Скибиди-па-па) была позаимствована из популярной песни 2017-го года BIG SHAQ - MANS NOT HOT. Однако сам видеоблогер подчеркнул, что в заимствовании нет ничего плохо.

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Также Соболев поведал и о других клипах и видеороликах, которые некоторые называют не оригинальными. Например, популярный развлекательный русскоязычный канал КликКлак выпускает видео в том жанре, в котором когда-то работали Чудаки (Jackass). А один из недавних музыкальных клипов Эльдара Джарахова называют ворованным, поясняя это тем, что он украл идею у рэпера Гнойного. Но Николай объяснил в своем новом выпуске, почему данная схожесть не является воровством.

Новое видео на канале SOBOLEV уже посмотрели 1,2 миллиона раз, поставили 89 тысяч лайков и 32 тысячи дизлайков. Ролик находится на 40 месте в трендах YouTube.

В видеоролике присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Николай Соболев обвинил скандального рэпера в продажности