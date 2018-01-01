Солист Little Big и Юрий Дудь сразились отвратительными шутками

Ведущий и исполнитель сошлись в сражении в шоу Лига Плохих Шуток

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Юрий Дудь и фронтмен Little Big обменялись плохими шутками /Скриншот с YouTube

Популярное шоу Лига Плохих Шуток стабильно выходит на официальном YouTube-канале Чикен Карри, который принадлежит Александру Гудкову. В новом выпуске посоперничали солист группы Little Big Илья Прусикин и журналист, ведущий и шоумен Юрий Дудь (вДудь).

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В этот раз участники обменялись заведомо плохими шутками (которые таковыми не всегда были, ведь они часто смеялись) о Тине Канделаки, Михаиле Боярском, Даниле Поперечном, Дмитрие Киселеве, Эльдаре Джарахове и, конечно же, друг о друге. Помимо этого они коснулись еще других тем, пытаясь рассмешить оппонента.

Новый выпуск Лиги Плохих Шуток с Ильичем и Дудем посмотрели на YouTube уже более 3 миллионов раз.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Little Big и Руки Вверх выпустили мощный и драйвовый клип