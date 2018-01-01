Николай Соболев обвинил скандального рэпера в продажности

Поделись







Николай Соболев разоблачил Гнойного /instagram.com/sobolevv

Знаменитый видеоблогер Николай Соболев, чей канал насчитывает 4,6 миллионов подписчиков, выпустил новое видео, посвященное скандальному рэперу Гнойному, который также известен как Слава КПСС.

Читай также: Николай Соболев сменил образ: Реакция соцсетей на новый клип

В видео Николай разоблачает рэп-исполнителя, рассказывая о том, что тот пишет диссы (песни, унижающие оппонента) на заказ российского правительства. Например, таким заказом являлось то, что Гнойный выпустил когда-то дисс на Соболева. Кроме этого блогер поведал о конфликте вышеупомянутого с YouTube-деятелем Эльдаром Джараховым и об их будущей схватке на ринге. Также Николай рассказал правду о рэп-баттлах Славы и назвал его продажным, приведя примеры.

Новый ролик Соболева посмотрели 1,1 млн человек, поставили 94 тысячи лайков и 25 тысяч дизлайков. Видео находится на 41 месте в трендах YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Slivki Show и их полезные лайфхаки покорили тренды YouTube