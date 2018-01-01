Slivki Show и их полезные лайфхаки покорили тренды YouTube

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Новый выпуск Slivki Show /Скриншот с YouTube

На популярном YouTube-канале Slivki Show, который стабильно выпускает ролики с различными советами и лайфхаками, 2 недели не было новинок, однако новый выпуск все-таки появился и с огромной скоростью набрал просмотры и попал в тренды.

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В свежем видео рассказали несколько полезных лайфхаков - как из обычного мыла сделать жидкое (и стиральный порошок), как подвесить смартфон на проводе от зарядки, как аккуратно скрутить провода и как сделать очиститель для камеры телефона. Плюс ко всему автор поделился маленьким секретом о том, как быстро делать новые вкладки в интернет-браузере.

Новый выпуск Slivki Show уже набрал 4,8 миллионов просмотров, 230 тысяч лайков и 14 тысяч дизлайков. Ролик находится на 3 месте в трендах видеохостинга, уступая в популярности Женскому кварталу и клипу Время и Стекло.

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