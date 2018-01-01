Николай Соболев сменил образ: Реакция соцсетей на новый клип

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Николай Соболев стал рэпером в новом клипе /instagram.com/sobolevv

Один из самых популярных русскоязычных YouTube-блогеров Николай Соболев совсем недавно выложил на своем канале новый клип Не Судьба, в котором рассказывает о творческом пути своего персонажа, коим он сам и предстал.

Николай для клипа переоделся в типичную рэперскую одежду - широкие штаны, высокие кроссовки, дутая куртка и бейсболка на бок, а также для усиления такого образа сел на велосипед bmx и пытался станцевать брэйк. Сама песня рассказывает о парне, который записывал свою музыку, но никто его не слушал, а продюсеры всегда отвечали отказом. Но однажды он смог стать известным в интернете.

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Зрители сразу же попытались разглядеть смысл в новой работе Соболева, объясняя подтекст. Некоторые же заметили ошибки в видео, а другие выразили недовольство из-за того, что в клипе очень большая рекламная интеграция. Комментаторов также не порадовало то, что, по их мнению, Николай удаляет отзывы и назвали новый релиз ерундой, а кроме этого отметили, что каждый клип все хуже и хуже. Другим же подписчикам понравился голос блогера и вся видеоработа в целом.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип за несколько часов посмотрели 580 тысяч раз, поставили 58 тысяч лайков и 27 тысяч дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что Николай Соболев предстал в образе супергероя в своем клипе