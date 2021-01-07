Николай Соболев разоблачил Битву Экстрасенсов

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Николай Соболев разобрачил ложь в шоу Битва Экстрасенсов /instagram.com/sobolevv

Блогер-миллионник Николай Соболев, который является одним из самых популярных на русскоязычном YouTube, уже не раз разоблачал различные проекты, мошенников, обманщиков, и даже Вангу. Теперь же он представил видеоролик, в котором раскрыл всю правду о шоу Битва Экстрасенсов и о его участниках.

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Николай рассказал о том, что в вышеупомянутой передаче существует ценник, за которой можно добраться до финала, а в этом помогут редакторы. Также он разоблачил самих экстрасенсов, заявив, что большинство из них актеры, и даже предоставил доказательства. Кроме этого он показал отрывки из интервью некоторых участников Битвы Экстрасенсов, которые говорят, что на самом деле все показанное является ложью, монтажом и делается за деньги и ради денег.

Ведущий российской версии данного проекта Марат Башаров также заявлял в одном интервью, что доверять проекту нельзя, однако позже от своих слов отказывался. Видеоблогер обвинил всех участников во лжи и в том, что они наживаются на горе других людей, а также сослался на документальный фильм своего однофамильца Бориса Соболева, в котором разоблачают всех ясновидящих, экстрасенсов и само популярное шоу.

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Новое информативное видео на канале SOBOLEV о шоу Битва Экстрасенсов за несколько часов посмотрели более 1 миллиона раз, поставили 125 тысяч лайков и 9 тысяч дизлайков. Видео занимает 32-ое место в трендах YouTube и активно продвигается наверх.

Ранее сообщалось о том, что Николай Соболев разоблачил плагиат в вирусном хите Little Big - Skibidi