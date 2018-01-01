На YouTube разоблачили Нострадамуса

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Utopia Show разоблачили Нострадамуса /Скриншот из YouTube

На популярном YouTube-канале Utopia Show вышло новое видео, на котором ведущий и автор разоблачает множество стереотипов, научных и исторических фактов, заговоров, мифов и многое другое. Темой нового видеоролика стало разоблачение Нострадамуса и его предсказаний.

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В свежем выпуске Utopia Show ведущий поведал о многих вещах, касающихся тайной и загадочной личности Нострадамуса, который, по словам многих людей, предсказал будущее. Топа (ведущий) привел множество аргументов и фактов, разоблачающих всемирно известного провидца, и рассказал массу интересных историй, касающихся его личности. Стоит отметить, что само видео дополнено качественным монтажом, спецэффектами, а также реквизитами, костюмами и локациями.

Новое видео Utopia Show уже посмотрели более 500 тысяч раз, поставили 97 тысяч лайков и меньше тысячи дизлайков. В данный момент ролик занимает 34 место в трендах YouTube.

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