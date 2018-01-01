Николай Соболев разоблачил Вангу, экстрасенсов и фокусников

В своем видео видеоблогер рассказал о том, что считает экстрасенсов шарлатанами и объяснил почему

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Видеоблогер Николай Соболев /instagram.com/sobolevv

Один из самых известных русскоязычных видеоблогеров на YouTube, которого зовут Николай Соболев, в своем новом видео разоблачил разного рода фокусников, экстрасенсов и провидцев. Данный формат у Николая не впервые, он уже обозревал работу многих гипнотизеров и людей, которые, по его мнению, шарлатаны.

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Сам же Соболев, судя по оценке его зрителей, личность довольно противоречивая. Одни считают, что он действительно говорит правильные вещи и освещает важные темы, а другие, что он лукавит и лжет ради того, чтобы аудитория росла.

В новой видеоработе Николай рассказал, как можно разоблачить обманщиков и как люди верят так называемым шарлатанам. Также блогер поведал о методах, которыми пользуются многие экстрасены, а известную ясновидящую Вангу называет коммерческим проектом.

Люди снова восприняли новое видео неоднозначно. Одни полностью согласились с Соболевым, другие заявили, что он украл контент у другого видеоблогера, а третьи попытались узнать, не шарлатан ли сам Соболев.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

На данный момент у видео 2 миллиона просмотров, 152 тысячи лайков и 73 тысячи дизлайков. Видео держится на 20 месте в трендах YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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