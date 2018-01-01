В новом клипе Kyivstoner танцует и попадает в тренды YouTube

Киевский рэпер Альберт, он же Kyivstoner выпустил видео, под которое хочется танцевать и не думать о заботах

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KYIVSTONER - ЛЕТО /Скриншот из клипа

Украинский рэпер, ведущий нескольких проектов на YouTube и Instagram-блогер Kyivstoner выпустил новое музыкальное видео о прекрасном времени года и попал в тренды.

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Когда-то Kyivstoner жил в Америке, снимал вайны (смешные короткие видео про жизненные ситуации) и у него было не очень много подписчиков. Сейчас он живет в Украине, имеет сотни тысяч фанатов, продолжает смешить людей, пишет рэп-музыку, сотрудничает с известными артистами и ведет несколько интернет-шоу.

Артист выпустил новую видеоработу на канале WOW TV, которая является текстовым видео на танцевальную композицию Лето и вполне может стать саундтреком уходящей поры. И если раньше музыка Альберта подвергалась критике, то теперь его все чаще и чаще хвалят, потому что он находит свой стиль. Люди оставляют комментарии о том, что это banger (взрывной хит) и просят больше танцующего Kyivstoner`a.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Также пишут, что ему далеко до Грибов (он был участников группы)

Комментарий на YouTube /Скриншот

Но не обошлось и без критики.

Комментарий на YouTube /Скриншот

У клипа 416 тысяч просмотров и 17 тысяч лайков. Сейчас видеоработа находится на 46 месте в трендах YouTube.

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