Новый клип группы Little Big - Faradenza взорвал YouTube

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Little Big - FARADENZA /Скриншот из клипа

Новый клип группы Little Big FARADENZA, пародирующий советское время, за пять дней занял второе место в трендах украинского YouTube. Здесь известная группа не отходит от рейв-мотивов, но делает их легче, не теряя при этом всего шарма и драйва.

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В санатории Заря сердца всех женщин покоряет стильный Илья Прусикин (солист группы), одетый в шорты на ремне и футболку поло. Здесь вам и столовая, и санаторные лечения, и игры в карты, и пинг-понг. Илья добивается успеха во всем, как оказывается, с помощью духов Faredenza и, если что, это совсем не реклама, а выдуманный бренд, хотя зрители уже просят у группы выпустить эту линейку духов.

В комментариях под клипом одни люди говорят, что клип шедевр, другие, что раньше было лучше. Некоторые шутят, что Илья просто снял блог о своей жизни.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Однако, не все довольны новыми работами группы.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Сейчас у клипа 5 миллионов просмотров, 386 тысяч лайков.

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