Известный французский шансонье выпустил новую пластинку, а уже осенью приедет с концертом в Киев

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Шарль Азнавур на сцене /Flickr

Известный французский шансонье, актер, композитор и автор песен Шарль Азнавур выпустил свою новую музыкальную пластинку, которая носит название Mystic Moments, а песни в ней исполнены в джазовом стиле.

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Француз армянского происхождения известен на весь мир уже более полусотни лет. Он написал больше тысячи песен, а продажи его альбомов преодолели рубеж в 20 миллионов. В коллекции его заслуг и достижений множество наград и званий, среди них – лучший эстрадный певец 20 столетия по версии совместного опроса журналов CNN и Time в 1998 году. Песня музыканта Une Vie D'amour (в переводе Вечная Любовь), которую он пел совместно с Мирей Матье, а позже исполнил на русском языке, уже давно признана шедевром мировой музыки и до сих пор остается актуальной, заставляя дрожать сердца слушателей.

Также, когда Азнавур сыграл одну из главных ролей в фильме Стреляйте в пианиста французского режиссера Франсуа Трюффо, его признали еще и талантливым актером, после чего он снялся во множестве кинокартин.

Новый альбом музыканта насчитывает 12 композиций и был записан на студии Bella Donna.

Также 20 октября Шарль Азнавур впервые приедет в Украину с концертом. Это произойдет во Дворце Украина в Киеве. Билеты стоят от 790 грн, а приобрести их можно здесь.

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