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Энрике Иглесиас вновь выступит в Киеве с большим шоу

Испанский певец возвращается в Украину спустя 11 лет, чтобы устроить большое шоу в Олимпийском
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Энрике Иглесиас на концерте
Энрике Иглесиас на концерте
/Getty Images

Испанский певец, обладатель премий American Music Awards и Грэмми, автор платиновых и золотых пластинок Энрике Иглесиас вновь выступит с большим концертом в Киеве.

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Певец лично сообщил об этом в одной из своих социальных сетей. Спустя 11 лет после прошлого выступления в Украине, Энрике будет покорять сердца и зажигать толпу в НСК Олимпийский. Концерт пройдет уже этой осенью, 30 сентября. Также исполнитель подчеркнул, что старт продаж - 20 августа ровно в полночь.

Ранее, в 2007 году, артист выступал в киевском Дворце Спорта, где на радость слушателям презентовал пластинку Insomniac, над котором тогда он работал целых три года. Тогда концерт выдался успешным, а зрители остались довольны. Что Энрике Иглесиас приготовил в этот раз, можно будет узнать уже совсем скоро!

Билеты можно будет приобрести по этой ссылке.

Ранее сообщалось о том, что с 8 августа в Киеве пройдут спектакли нового формата

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