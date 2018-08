Испанский певец, обладатель премий American Music Awards и Грэмми, автор платиновых и золотых пластинок Энрике Иглесиас вновь выступит с большим концертом в Киеве.

Читай также: Панк-дуэт Slaves презентуют в Киеве новый альбом

Певец лично сообщил об этом в одной из своих социальных сетей. Спустя 11 лет после прошлого выступления в Украине, Энрике будет покорять сердца и зажигать толпу в НСК Олимпийский. Концерт пройдет уже этой осенью, 30 сентября. Также исполнитель подчеркнул, что старт продаж - 20 августа ровно в полночь.

Ukraine!! Tickets for the show at Olimpic Stadium on September 30th are going on sale on Monday, August 20th at 00:00 AM!



Get your tickets here: https://t.co/bpu6vUUh99 pic.twitter.com/MkOT8M3Ehz