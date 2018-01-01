Новая пародия на канале Чоткий Паца: Как отреагировали соцсети?
Совсем недавно популярный интернет-проект Чоткий Паца выпустил пародию на клип Время и Стекло - Е,Бой. За 6 дней видеоработа набрала 4,9 миллиона просмотров и 241 тысячу лайков, попав в тренды YouTube в Украине. Данный релиз как рассмешил своих зрителей, так и вызвал ностальгические чувства.
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Клип Е,Бой посвящен тем, кто хоть раз отдыхал в детском лагере, так комментируют его авторы. Здесь показаны смешные ситуации, связанные с отношениями между парнями и девушками, между соседями в комнатах и родителями с детьми.
В социальных сетях видеоклип собирает в основном положительные отзывы, а кто-то даже комментирует, что данная пародия лучше, чем ее оригинальная версия:
Сама видеоработа стремительно набирает просмотры, впрочем, как и все релизы интернет-шоу Чоткий Паца. Например, пародию на клип Gazirovka - Black уже посмотрели более 30 млн раз. Не так давно участники данного интернет-проекта заявили о том, что на основном YouTube-канале будут выходить теперь только пародии на известные клипы. Ранее также публиковались пранки, лайф-хаки, шоу с приглашенными звезды и различные юмористические видео.
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