Переключиться на мобильную версию

Новая пародия на канале Чоткий Паца: Как отреагировали соцсети?

Комментарии на Youtube, лайки и ностальгические чувства - все это относится к новому релизу от Чоткого Пацы
Поделись

Чоткий Паца - Е,Бой (Пародия)
Чоткий Паца - Е,Бой (Пародия)
/Скриншот из клипа

Совсем недавно популярный интернет-проект Чоткий Паца выпустил пародию на клип Время и Стекло - Е,Бой. За 6 дней видеоработа набрала 4,9 миллиона просмотров и 241 тысячу лайков, попав в тренды YouTube в Украине. Данный релиз как рассмешил своих зрителей, так и вызвал ностальгические чувства.

Читай также: Музыка, еда и встречи с интересными людьми. Как прошел первый фестиваль Belive

Клип Е,Бой посвящен тем, кто хоть раз отдыхал в детском лагере, так комментируют его авторы. Здесь показаны смешные ситуации, связанные с отношениями между парнями и девушками, между соседями в комнатах и родителями с детьми.

В социальных сетях видеоклип собирает в основном положительные отзывы, а кто-то даже комментирует, что данная пародия лучше, чем ее оригинальная версия:

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Сама видеоработа стремительно набирает просмотры, впрочем, как и все релизы интернет-шоу Чоткий Паца. Например, пародию на клип Gazirovka - Black уже посмотрели более 30 млн раз. Не так давно участники данного интернет-проекта заявили о том, что на основном YouTube-канале будут выходить теперь только пародии на известные клипы. Ранее также публиковались пранки, лайф-хаки, шоу с приглашенными звезды и различные юмористические видео.

Украинский телеведущий и комик Сергей Притула назвал выпуск Чоткого Пацы Реакция на русский язык во Львове лучшим юмористическим видео Украины в 2017 году.  

Оригинал песни в исполнении группы Время и Стекло - Е,Бой набрал на YouTube 29 млн просмотров.

Ранее сообщалось о том, что Элвис Пресли спел дуэтом с дочерью

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
YouTube Чоткий Паца Время и Стекло пародия клип Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь