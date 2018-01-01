Новая пародия на канале Чоткий Паца: Как отреагировали соцсети?

Комментарии на Youtube, лайки и ностальгические чувства - все это относится к новому релизу от Чоткого Пацы

Поделись







Чоткий Паца - Е,Бой (Пародия) /Скриншот из клипа

Совсем недавно популярный интернет-проект Чоткий Паца выпустил пародию на клип Время и Стекло - Е,Бой. За 6 дней видеоработа набрала 4,9 миллиона просмотров и 241 тысячу лайков, попав в тренды YouTube в Украине. Данный релиз как рассмешил своих зрителей, так и вызвал ностальгические чувства.

Читай также: Музыка, еда и встречи с интересными людьми. Как прошел первый фестиваль Belive

Клип Е,Бой посвящен тем, кто хоть раз отдыхал в детском лагере, так комментируют его авторы. Здесь показаны смешные ситуации, связанные с отношениями между парнями и девушками, между соседями в комнатах и родителями с детьми.

В социальных сетях видеоклип собирает в основном положительные отзывы, а кто-то даже комментирует, что данная пародия лучше, чем ее оригинальная версия:

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Сама видеоработа стремительно набирает просмотры, впрочем, как и все релизы интернет-шоу Чоткий Паца. Например, пародию на клип Gazirovka - Black уже посмотрели более 30 млн раз. Не так давно участники данного интернет-проекта заявили о том, что на основном YouTube-канале будут выходить теперь только пародии на известные клипы. Ранее также публиковались пранки, лайф-хаки, шоу с приглашенными звезды и различные юмористические видео.

Украинский телеведущий и комик Сергей Притула назвал выпуск Чоткого Пацы Реакция на русский язык во Львове лучшим юмористическим видео Украины в 2017 году.

Оригинал песни в исполнении группы Время и Стекло - Е,Бой набрал на YouTube 29 млн просмотров.

Ранее сообщалось о том, что Элвис Пресли спел дуэтом с дочерью