Рэпер T-Fest продолжает занимать место в трендах YouTube

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T-Fest на концерте /facebook.com/TFestNews

Молодой рэп-исполнитель из Украины T-Fest, который подписан на лейбл Gazgolder, совсем недавно выпустил свой новый альбом Иностранец. Неделю назад музыкант выпустил клип на песню из новой пластинки, которая носит название Окно. Видеоработа с самой публикаци остается в трендах YouTube, набрав уже миллион просмотров.

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Меньше двух лет назад о Кирилле еще никто не знал, но, когда он выступил на концерте рэпера Schokk`а, его заметил Скриптонит, а после этого и Баста, который чуть позже и подписал его в свое творческое объединение. Совместный клип T-Fest`а и Скриптонита - Ламбада набрал более 50 миллионов просмотров, а сольную видеоработу на песню Улети, ставшую хитом, посмотрели 80 миллионов раз. Новое видео набрало не так много просмотров, как прошлые хиты, однако продолжительно держится в трендах YouTube`а и обсуждают его до сих пор.

Когда рэпер только набирал популярность, то его воспринимали неоднозначно - одни замечали в нем голос, стиль, интересные песни, а другим он пришелся не по душе. Сейчас некоторые говорят, что он лучший в лейбле и отмечают, что его песни необычны.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Кто-то говорит, что клип пустой.

Комментарий на YouTube /Скриншот

А кто-то комментирует, что исполнитель становится хуже.

Комментарий на YouTube /Скриншот

T-Fest продолжает записывать музыку, снимать клипы, выступать в разных городах с концертами и радовать свою аудиторию.

Ранее сообщалось о том, что впервые в Украине с сольным концертом выступит рэпер Coolio