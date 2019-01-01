Анатолич, Тищенко и Руки-базуки: Дурнев выбрал жениха для порнозвезды

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Дурнев представил спецвыпуск своего юмористического шоу /instagram.com/aleksey_durnev

Украинский шоумен и ведущий Алексей Дурнев представил новый специальный выпуск своего популярного шоу Дурнев Смотрит Сторис, который был снят в Брюсселе. В этот раз помимо высмеивания коротких видео знаменитостей в Instagram к нему в гости пришла знаменитая порнозвезда Lola Taylor.

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По традиции Алексей посмотрел сторис-видео популярных личностей, в числе которых Маша Ефросинина, Даша Друже, Елена Филонова, а также многих других, над которыми очень остро пошутил. Однако изюминкой выпуска стало то, что в передаче также снялась Лола Тейлор, над которой Дурнев уже не раз насмехался. Ведущий подготовил новую рубрику, в которой выбирал жениха для скандально известной гости с ее же помощью. Среди так называемых претендентов были Анатолий Анатолич, Николай Тищенко, блогер Руки-базуки, Кирилл Скачков, Александр Шпак и другие, которые ее, к сожалению, не заинтересовали. Также Лола прочитала гневные комментарии в сторону Алексея в рубрике Лола жарит Дурнева.

Новый спецвыпуск шоу Дурнев Смотрит Сторис за несколько часов набрал более 120 тысяч просмотров, 28 тысяч лайков и 200 дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев рассказал откровенные факты о работе над скандальным шоу