Дорн, Maruv, Евровидение и Оскар для Луценко: Майкл Щур смешно осветил острые темы

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Майкл Щур с юмором осветил последние новости /Скриншот с YouTube

На официальном YouTube-канале Телевидение Торонто состоялась премьера нового семнадцатого выпуска популярного шоу #@)₴?$0, в котором есть место как главным и острым темам, так и юмору с критикой.

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Ведущий Майкл Щур вместе со своими помощниками в данной программе рассказали о финале Национального отбора на Евровидение и о победе певицы Maruv, раскритиковав ее гастроли по России. Кроме этого Щур высмеял Сергея Притулу за шутки над одним из участников, а также Ивана Дорна, заявившего, что музыка вне политики. В выпуске также пошутили про эфир на канале ZIK с Каплиным, про управляющего облавтдором, который смотрел порнографический ролик, а также о том, как на телевидении рассказывают про мемы, которые выкладывают политики в соцсетях. Одной из тем ролика стала порча выставки необычных картин с Тарасом Шевченко в метро неким активистом. Кроме этого авторы программы осветили другие важные темы и, конечно же, добавили своего фирменного юмора.

Семнадцатый эпизод #@)₴?$0 посмотрели 165 тысяч раз, поставили более 9 тысяч лайков и меньше тысячи дизлайков. Видео занимает 27-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур потроллил Олега Ляшко и героический сюжет о нем