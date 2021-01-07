Дурнев спародировал российское ТВ и пропаганду

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Дурнев спародировал российские законы, пропаганду и телевидение /instagram.com/aleksey_durnev

Популярный украинский шоумен и ведущий Алексей Дурнев на своем официальном YouTube-канале опубликовал специальный выпуск шоу Дурнев Портит Все, который уже вызвал немалый ажиотаж в Сети. В нем он спародировал российский телеканал Россия-1 и пообщался с людьми на улице в нескольких странах.

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Алексей побывал в Латвии, Молдове, в непризнанной Приднестровской Народной Республике, а также в Грузии и Беларуси, где задал вопросы зрителям по поводу их отношения к новым российским законам. Все дело в том, что эти законы Дурнев выдумал сам, пародируя настоящие, а на его микрофоне виднелась надпись Роисся-1, которую замечали далеко не все.

В числе таких были законы о запрете слива воды в унитаз после 9 вечера, о запрете некоторым женщинам обнажаться на пляже, о снижении призывного возраста, а также о многом другом, что доходило даже до абсурда. Все же некоторые люди воспринимали всерьез и даже соглашались, а другие либо критиковали, либо понимали шутки ведущего.

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Экспериментальный выпуск под названием Роисся-1: Дурнев портит пропаганду за несколько часов набрал 75 тысяч просмотров, а также более 5 тысяч лайков.

Ранее сообщалось о том, что Kyivstoner выиграл юмористическую битву в новом шоу Дурнева