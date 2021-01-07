Майкл Щур потроллил Олега Ляшко и героический сюжет о нем

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Майкл Щур /Скриншот с YouTube

Знаменитый украинский телеведущий Майкл Щур уже несколько лет подряд ведет шоу #@)₴?$0, в ходе которого обозревает все главные новости за неделю и шутит на острые темы. В новом выпуске присутствовали все традиционные рубрики, а также фирменный юмор.

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Одной из главных тем в этот раз стала поездка Олега Ляшко в Богодухов, которую Майкл назвал античным эпосом из-за того, как ее осветили на харьковском телевидении. Ведущий потроллил и сам телесюжет, и политика, которого, по словам журналистов, не хотели даже отпускать жители города. Кроме этого, ведущие рассказали о новом клипе Насти Каменских, о декларациях кандидатов в президенты, потроллил бойцовских клуб для гусей на Сумщине и с фирменным юмором позитивно рассказал о ямах на дорогах. Стоит добавить, что в традиционной рубрике 13 вопросов кандидату ведущие программы поговорили о Владимире Зеленском.

Шестнадцатый выпуск #@)₴?$0, опубликованный на канале Телевидение Торонто, посмотрели 165 тысяч раз, поставили более 9 тысяч лайков и 1 тысячу дизлайков. Ролик занимает 20-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что в шоу Майкла Щура пошутили над высказываниями Тимошенко