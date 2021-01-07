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Родственники Майкла Джексона потребовали от HBO 100 млн долларов

Семья покойного музыканта подала иск на знаменитый канал
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Родственники Майкла Джексона подали иск на 100 млн долларов на канал HBO
Родственники Майкла Джексона подали иск на 100 млн долларов на канал HBO
/Getty Images

Совсем недавно на кинофестивале Сандэнс был показан скандальный фильм Покидая Нетландию, в котором речь пошла о гомосексуальности и педофилии Майкла Джексона. Родные покойного короля поп-музыки требовали отменить выход ленты, а после релиза подали на канал HBO иск на 100 миллионов долларов.

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В данном иске идет речь о том, что канал HBO, выпустивший картину, нарушил договор между ними же и Джексоном о том, что канал никогда не выпустит материалы, способные опорочить личность музыканта, его честь и достоинство. Истцы утверждают, что создатели документалки предоставляют аудитории откровенную пропаганду, пытаясь нажиться на человеке, который не только невиновен, по их мнению, но и не способен встать на собственную защиту в связи с тем, что его больше нет в живых. Кроме того, в заявлении говорится о том, что изначально HBO получили прибыль, транслируя концерт The Dangerous Tour, а теперь пытаются заработать больше, обвиняя Майкла в том, что он совращал детей во время того самого тура.

Канал HBO не собирается отменять премьеру фильма Покидая Нетландию. Он выйдет в двух частях 3 и 4 марта.

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Майкл Джексон Покидая Нетландию Семья Джексонов иск HBO обвинения педофилия Все теги
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