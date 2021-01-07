Харви Вайнштейн выиграл суд, связанный с Властелином колец

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Вайнштейн в суде /Getty Images

Знаменитый продюсер Харви Вайнштейн, создавший множество знаменитых фильмов, в данный момент является нежелательной персоной в Голливуде, несмотря на все заслуги. Дело в том, что несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в том числе и к знаменитым актрисам.

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Совсем недавно состоялось рассмотрение иска, поданного актрисой Эшли Джадд, которая утверждала, что из-за отказа в сексуальной связи с Вайнштейном она не получила роль в культовой трилогии Властелин Колец. Однако федеральный судья вынес вердикт о том, что у актрисы и продюсера не было нарушающих законодательство (на то время) отношений, поэтому ее иск отвергнут. Это можно считать большой победой для обвиняемого.

Эшли Джадд /Getty Images

Напомним, что в 2018-ом году после выдвинутых обвинений Харви Вайнштейн добровольно сдался властям

Эшли Джадд снялась во множестве фильмов, а последним вышедшим стал Путь домой.

Ранее сообщалось о том, что Харви Вайнштейна снова обвинили в домогательствах к несовершеннолетней