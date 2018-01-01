Харви Вайнштейна снова обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

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Харви Вайнштейн /Getty Images

Знаменитого голливудского продюсера Харви Вайнштейна уже давно обвиняют в нескольких случаях сексуального домогательства, которые стали причиной коллективного иска в суд. И теперь список пострадавших, которые решили рассказать о проблеме, стал больше.

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Еще одной жертвой Вайнштейна стала несовершеннолетняя девушка. Она рассказала, что вначале 2000-ых перебралась в Голливуд и на одном мероприятии познакомилась с голливудским продюсером. По ее словам, тот привез ее к себе в апартаменты и стал агрессивно требовать сексуального контакта, угрожая тем, что ее карьера закончится, так и не начавшись. Также она рассказала о том, что Харви тогда отметил, что своим успехом ему обязаны Гвинет Пелтроу и Пенелопа Крус.

На тот момент девушке было 16 лет, а ее правозащитники сообщают, что это происшествие стало причиной эмоциональной травмы.

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Напомним, что Харви Вайнштейн был обвинен несколькими знаменитыми актрисами, среди которых Анджелина Джоли, Роуз МакГоун, Кейт Бекинсейл, Кара Делевинь, Ева Грин и другие. В данный момент он является персоной нон грата в Голливуде, а последним вышедшим фильмом, к которому он приложил руку, стал Ужас Амитивилля: Пробуждение (2017).

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