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Эмилия Кларк в ролике Leading Lady Parts /Скриншот из ролика

Leading Lady Parts – это короткометражка, которая войдет в серию похожих фильмов. Данный проект посвящен таким проблемам в кино, как гендерное неравенство внутри кинопроизводства и во всем мире. Продюсеры говорят, что вдохновились тем, что актрисы Голливуда стали выступать против сексуального насилия.

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Создатели проекта уточняют, что юмор здесь необходим, потому что с его помощью легче доносить информацию до людей, становится интереснее слушать. Крайне сложно в таких темах находить место для юмора, но авторы стараются с этим справляться.

В данном видеоролике такие звезды как Эмилия Кларк, Том Хиддлстон, Фелисити Джонс и другие играют сами себя. Ролик идет восемь минут и пародирует кастинг-прослушивания в Голливуде. По сюжету их заставляют делать стандартные вещи, после чего просьбы продюсеров доходят до абсурдных.

Актрисы, играющие в проекте, говорят, что неоднократно сталкивались с подобными вещами на кастингах.

Название Leading Lady Parts означает игру слов, связанную с женскими гениталиями и женской ролью, и не переводится.

Проект вышел на канале BBC и в ближайшее время ожидается продолжение

Ранее сообщалось, что Эмилия Кларк попрощалась с Игрой Престолов