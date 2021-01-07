Вышел трейлер скандального фильма о педофилии Майкла Джексона

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Вышел трейлер фильма Покидая Нетландию /Скриншот с YouTube

На официальном YouTube-канале HBO опубликовали полноценный трейлер документальной картины Покидая Нетландию, которая уже стала скандальной и даже шокирующей, а речь в ней идет о темной стороне жизни короля поп-музыки Майкла Джексона.

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Фильм рассказывает историю двух мужчин, которые, будучи несовершеннолетними, дружили с Джексоном, а когда того обвиняли в растлении малолетних, даже становились на его сторону и активно его защищали. Однако спустя некоторое время они сами признались в том, что пострадали от Майкла.

Родственники покойного музыканта были против того, чтобы ленту показывали, ведь, по их мнению, она является средством очернения его наследия. Однако премьера 4-часового фильма Покидая Нетландию все же состоялась на кинофестивале Сандэнс и даже вызвала положительную реакцию критиков и зрителей.

Ранее сообщалось о том, что новый фильм Брайана Сингера заморозили после скандала