Юрий Никитин рассказал правду о работе с группой KAZKA

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Юрий Никитин стал гостем в Зе Интервьюер /instagram.com/yuriynikitin

Популярное украинское YouTube-шоу Зе Интервьюер, которое ведет Анатолий Анатолич, стабильно выходит в Сети со знаменитыми отечественными звездами, бизнесменами, спортсменами и другими людьми. Новым гостем в этот раз стал продюсер Юрий Никитин, который работал с Ириной Билык, группой NikitA, Веркой Сердючкой, а в данный момент сотрудничает с коллективом KAZKA.

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Именно о последних Юрий откровенно рассказал в ходе почти 2-часового интервью. Продюсер поделился фактами о том, как солистка Александра приходила на кастинг в группу NikitA, как разрабатывался альбом, зачем он отправил группу на Х-Фактор, а также о том, как создавался главный хит под названием Плакала. Кроме этого, Никитин поведал о сотрудничестве с Андреем Данилко (Веркой Сердючкой), о влюбленности в Ирину Билык, о Фабрике Звезд, а также о самой работе в шоу-бизнесе, в общем. Ведущий Анатолий Анатолич, помимо всего, задал вопросы, касающиеся мифов о продюсерах, об отношении гостя к хип-хоп-культуре и рабочем процессе со многими артистами.

Новый выпуск Зе Интервьюер с Юрием Никитиным за несколько часов посмотрели 35 тысяч раз и поставили 1 тысячу лайков.

Ранее сообщалось о том, что Анатолий Анатолич рассказал о Зе Интервьюере, зарплате и шоу Голос